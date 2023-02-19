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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 8:39

Пенсионерка попала в больницу после аварии на трассе «Воронеж–Луганск»

Легковушка вылетел в кювет
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 18 февраля в 14.50 в Острогожском районе. На 116 км автодороги «Воронеж-Луганск» автомобиль «Лада Гранта» вылетел в кювет. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель, 73-летний воронежец, не справился с управлением из-за чего допустил съезд с дороги. Пострадала его пассажирка - 71-летняя жительница Воронежа. Ее по скорой забрали в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.