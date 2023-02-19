С улиц Воронежа ночью вывезли 2908 кубометров снега

Фото мэрии Воронежа

Ночью коммунальщики устраняли последствия сильного снегопада, обрушившийся на Воронеж с вечера субботы, 18 февраля в ночь на воскресенье, 19 февраля. На улицах работали 183 единицы спецтехники. Об этом рассказали в горадминистрации.

Там пояснили, что активно были задействованы пескоразбрасыватели. они выполняли обработку улиц, тротуаров и особо опасных мест (спусков, подъемов, путепроводов и т. д.) песко-соляной смесью. Всего было израсходовано 2240 тонн пескосмеси.

Кроме того, ночью оперативно вывозили снег. На полигоны коммунальщиками было отправлено 2908 кубометров.

- Сейчас работа по обработке магистралей и общественных пространств продолжается, особое внимание также уделяется работе малой коммунальной техники и «ручников», - пояснили в мэрии.

Ранее синоптики сообщили, что начало новой рабочей недели в Воронеже и области также будет снежным. Прогноз читайте здесь.