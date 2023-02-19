Снегопады ожидаются на последней неделе зимы в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

На новой рабочей неделе в Воронеже и области продолжатся снегопады. Температура воздуха при этом потеплеет. Днем можно ожидать до +1. Об этом сообщает региональный гидрометцентр 19 февраля.

В понедельник, 20 февраля, в районах области и в Воронеже ожидается умеренный снег, местами мокрый. В некоторых районах прогнозируют метель. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем – до +1. Ветер с порывами 7-12 м/с, местами до 15 м/с.

Во вторник, 21 февраля, днем может быть местами сильный снегопад. Ветер - 6-11 м/с. Ночью 7-10 мороза, днем -2…-4.