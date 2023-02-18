Воронежские гандболисты победили в Астрахани

После этой победы «Воронеж» делит первое – третье места с московским «МССУОР № 2-Академия» и волгоградский «Каустиком» (по 29 очков). Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 18 февраля, в Астрахани состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между местным «Динамо-СШОР» и «Воронежем». Класс гостей оказался настолько очевиден, что уже к перерыву они добились комфортного перевеса в восемь очков (23:15). Дальше – больше. Итоговый счет – 43:23 в пользу воронежских парней.

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Дмитрий Фролов (восемь баллов), Руфат Мухтаров (шесть), Николай Дмитриенко (пять) и Никита Филев (четыре).

После этой победы «Воронеж» делит первое – третье места с московским «МССУОР № 2-Академия» и волгоградский «Каустиком» (по 29 очков). Правда, по потерянным очкам лидируют подопечные Алексея Доронкина. Они провели на две игры меньше, чем «медведи», на пять – чем волгоградцы. Теперь завтра, 19 февраля, «Воронеж» проведет повторный матч в Астрахани. Начало игры в 10:00.