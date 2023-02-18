За день коммунальщики вывезли с улиц Воронежа 500 кубометров снега

Город 18 февраля чистили 174 самосвала и трактора. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Днем в субботу, 18 февраля, в Воронеже снова разыгралась метель. Работникам комбинатом благоустройства опять пришлось изрядно потрудиться, пока большинство горожан отдыхают.

- На улицу города выезжали 174 трактора и самосвала. Ну и, конечно, без небольших машин, чистящих тротуары, и без ручного труда тоже не обошлось. Во время работы израсходовали более тысячи тонн песко-соляной смеси и уже вывезли 500 кубометров снега, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Не обошлось и без ручной уборки. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Уборку города продолжают. После окончания снегопада коммунальщики приступят к очистке дорог «дочерна».