Воронежский «Факел» проиграл «Сочи» второй засекреченный матч последнего сбора

С командой «Сочи» результат не очень… Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Состоялся второй матч «Факела» на последнем перед возобновлением чемпионата турецком сборе. Соперник был сильный – серебряный призер прошлого чемпионата ФК «Сочи», который теперь еще и тренирует легендарный Курбан Бердыев, даже «Барселону» обыгрывавший на ее поле.

Так что результат засекреченного матча (ну есть у российских команд такие секреты, которые никто не должен знать, особенно на фоне отсутствия еврокубков) оказался ожидаемым. «Факел» проиграл 2:4. Дубль сделал Хызыр Аппаев. Ранее он забил единственный гол нашей команды в матче с московским «Торпедо».

Напомним, результат первого засекреченного матча на этом сборе – «Факел» победил казахский «Кайсар» из города Кзыл-Орда – 2:1. Тогда дубль сделал Евгений Марков, у него в зимнем перерыве в активе уже пять голов.

Впереди 24 февраля последний (и тоже секретный) матч с чемпионом Таджикистана – клубом «Истиклол» из Душанбе.