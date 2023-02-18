В Воронеже Ramada Plaza и «Арт-отель» перешли под контроль ДСК

«Арт-отель» пока сохранил старое название. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Повторные торги, где пытались продать находящиеся в центре Воронежа Ramada Plaza и «Арт-отель», не состоялись. На них не подали ни одной заявки. В результате отели остались в распоряжении залогового кредитора – фирмы «Строймаркет», дочерней структуры ДСК.

Ранее Ramada Plaza и «Арт-отель» принадлежали ныне разорившейся воронежской фирме «Стройсервис» Павла Какалии и Александра Муштаева. Компания не выдержала последствий ковидного 2020 и 2021 года, когда весь гостиничный бизнес переживал трудные времена.

Кстати, Ramada Plaza уже переименована в Armada Plaza. Может, и «Арт-отель» получит какое-либо другое название?

Напомним, в Воронеже также продают офис неработающего «Роспромбанка». Начальная цена - 72,3 миллиона рублей. Офис располагается в одном здании с управой Коминтерновского района.