В Воронеже в спортшколе № 1 открыли для детей отделение авто и мотоспорта

Ребята, прошедшие отбор, изучат эту технику попристальнее. Фото: кадр с видео

В среду, 15 февраля, в Воронеже на базе учебно-спортивного комплекса имени В.И. Сысоева (улица Средне-Московская, 72) прошли вступительные испытания для будущих воспитанников отделения авто- и мотоспорта спортивной школы олимпийского резерва № 1. На них пришли более 70 ребят вместе с родителями. У мальчишек и девчонок от 8 до 14 лет разные планы. Кто-то пришел, чтобы научиться водить автомобиль, кто-то мечтает о том, чтобы заниматься автоспортом.

После вступительной лекции и знакомства с тренерами ребят ждали испытания по физкультуре: прыжки, бег, отжимания. Всех успешно прошедших отбор зачислят на обучение на отделение авто- и мотоспорта. Кстати, прием заявок туда продолжается до 31 марта.

- У нас есть большой опыт обучения детей вождению и автоспорту, но это были частные занятия. Теперь мы вышли на принципиально новый уровень, когда тренеры будут заниматься с группами, обучать целый коллектив увлеченных ребят. Уверен, что это начало большого и важного для региона проекта, который, без сомнения, повысит интерес к техническим видам спорта. А в будущем поможет нам воспитать водителей, которые будут идти через мастерство на трассах к безопасности на дорогах, - рассказал президент Федерации автоспорта Воронежской области Алексей Филимонов.