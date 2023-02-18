Воронежцы завоевали 15 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо

На соревновнаниях в Калуге воронежские спортсмены застолбили за собой третьи места. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские тхэквондисты достойно выступили в чемпионате и первенстве ЦФО по версии ВТФ в дисциплине пхумсэ*. Они завоевали 11 бронзовых медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Соревнования проходили в Калуге. В них участвовали спортсмены из Воронежской, Московской, Липецкой, Костромской, Рязанской и Калужской областей. В нашей команде выступали воспитанники воронежских школ олимпийского резерва № 33 и № 23 и спортклуба «Корё». А также спортсмены из Борисоглебска.

У девушек 12-14 лет бронзу завоевали Вероника Арутюнян, Арина Рыбас и София Кураева. Их тренируют А.В. и М.Г. Поповы. Все они выступали в категории тройки.

Среди юниоров 15-17 лет третьи места заняли Виктория Власова и Елена Чернигина. Их также готовили к соревнованиям тренеры Поповы. И они тоже выступали в категории тройки. Стал бронзовым призером и Иван Беляев. Он выступал в категории смешанные двойки. Его тренируют А.В. и М.Г. Поповы и И.М. Ким.

А вот Валерия Краснинкова взяла бронзу в трех категориях: индивидуальные выступления, двойки смешанные, тройки. Ее тренируют И.М. Ким и М.Г Попова.

Среди взрослых спортсменов у Александры Хворостининой в активе третьи места в двух категориях - индивидуальные выступления и смешанные двойки. Ее также готовили к турниру И.М. Ким и М.Г Попова. Денис Шипилов взял бронзу в тех же двух категориях. Его тренер - И.М. Ким.

Марина Попова стала третьей в выступлениях смешанных двоек. Ее тренирует А.В. Попов. А Тимур Абдул завоевал бронзу среди смешанных троек. Его готовили к соревнованиям тренеры Поповы.

Напомним, ранее команда Воронежской области победила в первенстве ЦФО по тхэквондо. Наши спортсмены завоевали 13 медалей, три из них золотые. Также воронежские тхэквондисты здорово выступили на всероссийских соревнованиях «Кубок Дона». Там они взяли девять медалей, две из них золотые.

Справка «КП»

Пхумсэ - техника передвижений. Входит в состав формальных упражнений и является основой базовой техники в тхэквондо.