В Воронеже мошенник украл с карты мужчины 700 тысяч рублей

Если хотите сохранить свои сбережения, не давайте незнакомцам защитные коды от банковских карт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

56-летний воронежец стал очередной жертвой мошенников. Ему позвонил незнакомец, представившийся полицейским. И заявил, что с банковской карты собеседника некий преступник пытается снять деньги. Сообщил, что устанавливают обстоятельства этого покушения на сбережения и попросил предоставить ему персональные данные. Замороченный мужчина так и сделал. После чего с его счета на самом деле исчезли 700 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Преступника разыскивают. Всего 17 февраля в Воронежской области было 11 сообщений о фактах мошеннических действий и два заявления о кражах с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людями, составил более 2 миллионов 700 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в который уже раз предупреждают, что нельзя сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомцам. Даже если они представляются полицейскими и сотрудниками финансовых учреждений.

Напомним, на днях стражи порядка задержали воронежца, подозреваемого в мошенничестве на 260 тысяч рублей при продаже шин.