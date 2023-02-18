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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 12:52

В Воронеже мошенник украл с карты мужчины 700 тысяч рублей

Он втерся к нему в доверие, назвавшись полицейским
Юрий КОЗЛОВ
Если хотите сохранить свои сбережения, не давайте незнакомцам защитные коды от банковских карт.

Если хотите сохранить свои сбережения, не давайте незнакомцам защитные коды от банковских карт.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

56-летний воронежец стал очередной жертвой мошенников. Ему позвонил незнакомец, представившийся полицейским. И заявил, что с банковской карты собеседника некий преступник пытается снять деньги. Сообщил, что устанавливают обстоятельства этого покушения на сбережения и попросил предоставить ему персональные данные. Замороченный мужчина так и сделал. После чего с его счета на самом деле исчезли 700 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Преступника разыскивают. Всего 17 февраля в Воронежской области было 11 сообщений о фактах мошеннических действий и два заявления о кражах с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людями, составил более 2 миллионов 700 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в который уже раз предупреждают, что нельзя сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомцам. Даже если они представляются полицейскими и сотрудниками финансовых учреждений.

Напомним, на днях стражи порядка задержали воронежца, подозреваемого в мошенничестве на 260 тысяч рублей при продаже шин.