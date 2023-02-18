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НовостиОбщество18 февраля 2023 12:21

В Воронежской области из-за прогноза сильной метели объявили желтый уровень погодной опасности

Ненастье может прийти вечером 18 февраля
Олег КУЗНЕЦОВ
Опять метель…

Опять метель…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гидрометцентре России дали неблагоприятный прогноз погоды в Воронежской области на ближайшие сутки. С вечера 18-го в течение суток высока вероятность сильной метели. Из-за нее даже объявили желтый уровень погодной опасности. Он означает, пусть и минимальный, но все же вполне реальный риск возникновения различных ЧП.

Кроме того, синоптики обещают, что метель местами будут сопровождать сильный ветер с порывами до 15 м/с и местами сильный снег.

Ранее желтый уровень погодной опасности в Воронежской области объявляли в конце нынешней рабочей недели из-за тумана и гололедицы. Также метеорологи предупреждали о температурных качелях – от сильных морозов ночью до +3 днем.