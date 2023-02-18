В Воронежской области пенсионер из-за людского равнодушия замерз на улице

Полицейские нашли пропавшего мужчину неподалеку от места, где он попал в поле зрения видеокамеры. Фото: из архива «КП»

Шокирующую историю рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж». На днях пропал пожилой человек, страдающий деменцией. Только через сутки об его исчезновении заявили в полицию. Тогда же об этом узнали и волонтеры.

На исходе третьих суток поисков волонтерам скинули видео, свидетельствующее о том, что мужчина был в 11 километрах от населенного пункта, в котором жил. Там он спрашивал дорогу у сотрудников охраны одного из предприятий.

Волонтеры сообщили полученные сведения в полицию. Стражи порядка выехали на указанное место. Долго искать пенсионера не пришлось. Он лежал неподалеку от предприятия, где попал в поле зрения видеокамеры. Пожилой мужчина замерз насмерть.

Волонтеры призывают: если увидели человека, явно потерянного, слабо ориентирующегося в пространстве, заведите его в тепло, накормите, напоите горячим чаем, расспросите. И вызовите полицию и скорую. Короче, будьте людьми!

Поисковики сознательно не назвали места и имен. Они подчеркнули, что, к сожалению, похожие трагедии – совсем не редкость.