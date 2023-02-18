Туристско-информационный центр Воронежа стал лучшим в России

Презентацию команды ТИЦ Воронежа признали лучшей на крупнейшей площадки в области туризма в северной столице. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Санкт-Петербурге подвели итоги второй всероссийской туристской премии Russian Travel Awards. Одним из ее лауреатов стал Туристско-информационный центр (ТИЦ) Воронежа. Он стал победителем номинации, в которой были представлены презентации муниципальных ТИЦ. Об этом сообщили в управлении информации городской администрации

В рамках работы крупнейшей площадки в области туризма в северной столице прошли презентации маршрутов и мест для путешествий по России. На конкурс в 19 номинациях участники форума представили проекты из 42 регионов страны. Они получили право на участие в финале после побед в профессиональных конкурсах в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

– Руководство нашего региона и города уделяет большое внимание развитию туризма. Сейчас идет работа над созданием Координационного Совета по туризму при губернаторе. Среди его участников – мэр Воронежа Вадим Кстенин. Также создается Координационный совет по туризму и при главе города, - рассказала вице-мэр Людмила Бородина. – Воронеж год от года набирает темпы в развитии индустрии туризма и гостеприимства. А такие конкурсы дают не только стимул для движения, но и позволяют понять в правильном ли направлении мы идем, чему можно поучиться у коллег. Мы гордимся, что количество туристов, приезжающих к нам, растет. В прошлом году область посетили более двух миллионов человек, а Воронеж - более половины из этой цифры. Для нас важен каждый гость, каждый отзыв о визите. Считаю, что успех развития индустрии в уникальном подходе к каждому, кто посещает наш город.

Людмила Бородина отметила, что успехи ТИЦ Воронежа – большая заслуга его команды во главе с Екатериной Шрамко.

Справка «КП»

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Она вручается по итогам прошедшего года.