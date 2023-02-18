В Воронеже рядом с парком «Алые паруса» построят храм в византийском стиле

Проект будущего храма. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В мэрии утвердили планы на строительство храма в честь святителя Митрофана Воронежского рядом с парком «Алые паруса» на участке по адресу: улица Арзамасская, 2П площадью 21496 квадратных метров. Это решение оформили постановлением городской администрации от 14 февраля, подписанным Вадимом Кстениным.

Храм собираются построить в византийском стиле. Автором проекта является архитектор Воронежской и Борисоглебской епархии Александр Радин.

Информацию о планах по предоставлению участка под храм размещали на платформе «Активный электронный гражданин» в декабре 2022 года. Интереса у горожан она не вызвала. Активность проявил только один человек, поддержавший это решение.

Кстати, на участке от ВОГРЭСовского моста до Чернавского, кроме храма, собираются построить Центр парусного и гребного спорта, спортплощадки для занятий волейболом и большим теннисом, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Также там может появиться фудкорт площадью более 5 тысяч квадратных метров.