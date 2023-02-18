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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 8:58

Под Воронежем мужчина угнал «семерку» соседа, пока тот спал

Гость хотел доставить хозяину застолья очередную порцию выпивки, но его нехитрый план сорвали полицейские
Юрий КОЗЛОВ
Машину вернули владельцу.

Машину вернули владельцу.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Поздним вечером 10 февраля на трассе «Дон» в Новоусманском районе инспекторы ДПС остановили «семерку». Водителя, который был явно навеселе, попросили предъявить документы на машину. Их у него не оказалось.

Стражи порядка выяснили, что в тот вечер 54-летний житель улицы Солнечной села Подклетное Новоусманского района пригласил к себе домой 50-летнего соседа. Мужчины проводили время за выпивкой и разговорами. Хозяин застолья заснул, а гость почувствовал, что хочет продолжения банкета. Он увидел на столе ключи от стоящей у дома «семерки» и решил съездить на ней в ближайший круглосуточный супермаркет. Однако, видимо, пьяная манера вождения привлекла внимание автоинспекторов.

Пьяный водитель, видимо, рулил «семеркой» весьма неаккуратно.

Пьяный водитель, видимо, рулил «семеркой» весьма неаккуратно.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Его отпустили под подписку о невыезде. В недалеком будущем жителю Подклетного придется отвечать по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.