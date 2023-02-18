Под Воронежем мужчина угнал «семерку» соседа, пока тот спал

Машину вернули владельцу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Поздним вечером 10 февраля на трассе «Дон» в Новоусманском районе инспекторы ДПС остановили «семерку». Водителя, который был явно навеселе, попросили предъявить документы на машину. Их у него не оказалось.

Стражи порядка выяснили, что в тот вечер 54-летний житель улицы Солнечной села Подклетное Новоусманского района пригласил к себе домой 50-летнего соседа. Мужчины проводили время за выпивкой и разговорами. Хозяин застолья заснул, а гость почувствовал, что хочет продолжения банкета. Он увидел на столе ключи от стоящей у дома «семерки» и решил съездить на ней в ближайший круглосуточный супермаркет. Однако, видимо, пьяная манера вождения привлекла внимание автоинспекторов.

Пьяный водитель, видимо, рулил «семеркой» весьма неаккуратно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Его отпустили под подписку о невыезде. В недалеком будущем жителю Подклетного придется отвечать по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.