Коронавирус в Воронежской области на утро 18 февраля: 349 человек заболели, никто не умер

Врачам снова прибавилось работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи констатировали очередное повышение суточной заболеваемости коронавирусом. На утро субботы, 18 февраля, заразились еще 349 жителей Воронежской области, 38 из них попали в больницы. Напомним, на начало дня 17 февраля заболевших было 327. Всего же с начала пандемии заразились коронавирусом 476 785 жителей Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер от осложнений COVID-19. Не было смертей и на утро 17 февраля. На данный момент от последствий коронавируса умерли 8 619 жителей Воронежской области.

Еще 115 человек выздоровели. На утро 17 февраля победивших COVID-19 было меньше – 102. Всего же за время пандемии закрыли ковидный больничный 464 832 жителя Воронежской области.