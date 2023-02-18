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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 8:01

В Воронежской области на пожаре погибли пожилая женщина и мужчина средних лет

Трагедия случилась в Эртильском районе
Юрий КОЗЛОВ
Дом, где случился пожар, унесший две жизни.

Дом, где случился пожар, унесший две жизни.

Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 18 февраля, в 7.53 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Борщёвские Пески Эртильского района. Там на улице Полевой загорелся жилой дом 6х10м.

- На место пожара выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Огонь потушили в 8.25. К тому времени дом был поврежден пламенем по всей площади. Внутри него обнаружили тела 74-летней женщины и 39-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, вечером 17 февраля в Эртильском районе случилась еще одна трагедия. 44-летний местный житель попал под колеса грузовика и погиб.