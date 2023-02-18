В Воронежской области водитель грузовика сбил насмерть мужчину

Дорога после смертельной аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 17 февраля, в 18.45 в Эртильском районе на 106 километре дороги Воронеж-Тамбов случилась авария, завершившаяся смертью пешехода.

44-летний житель Панинского района, руливший грузовиком «ГАЗ-3010», сбил своего ровесника – местного жителя. Мужчина умер на месте ДТП до приезда скорой. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой трагедии на дороге.

- Всего 17 февраля в Воронежской области случилось 121 ДТП, из них 89 - в Воронеже, 20 – на дорогах в районах и 12 - на федеральных трассах. В восьми авариях один человек погиб, семь получили травмы. Автоинспекторы задержали 16 пьяных водителей и еще 20 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.