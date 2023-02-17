Воронежский «Буран» в последнем матче сезона разгромил тюменский «Рубин»

Провальный сезон хоккеисты «Бурана» завершили на оптимистичной ноте. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В финальном матче сезона «Буран» в Воронеже играл с прошлогодним обладателем Кубка Петрова – тюменским «Рубином».

В первом периоде при равной игре команды обошлись без заброшенных шайб. Зато компенсировали это во втором. В самом его начале размашистая комбинация «Бурана» привела к броску Егора Дугина в уже опустевший угол ворот – 1:0. На 32 минуте Артур Демидов увеличил преимущество «ураганных» - 2:0. Однако хоккеисты «Рубина» сумели отыграться еще до второго перерыва. На 35 и 39 минуте дубль оформил Никита Мокин – 2:2.

В третьем периоде на 45 минуте Дмитрий Соловьев оказался расторопнее всех на «пятачке» тюменцев – 3:2. На 52-й Максим Казаков реализовал большинство – 4:2. Тренерский штаб «Рубина» разменял вратаря на шестого полевого игрока. Но в результате гости получили шайбу в пустые ворота от Александра Шипилова – 5:2. Поскольку шла 57 минута, все стало ясно. Голов в этом матче больше не было.

«Буран» набрал 32 очка и занял 25-е, предпоследнее место в таблице ВХЛ по итогам регулярного первенства. Сезон у «ураганных» в целом получился провальным. Но за то, что хоккеисты не опустили руки, и из последних пяти игр выиграли четыре, они заслуживают уважения и благодарности.