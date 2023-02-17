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НовостиСпорт17 февраля 2023 18:51

Воронежский «Буран» в последнем матче сезона разгромил тюменский «Рубин»

«Ураганные» очень здорово провели третий период, до него счет был ничейным
Юрий КОЗЛОВ
Провальный сезон хоккеисты «Бурана» завершили на оптимистичной ноте.

Провальный сезон хоккеисты «Бурана» завершили на оптимистичной ноте.

Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В финальном матче сезона «Буран» в Воронеже играл с прошлогодним обладателем Кубка Петрова – тюменским «Рубином».

В первом периоде при равной игре команды обошлись без заброшенных шайб. Зато компенсировали это во втором. В самом его начале размашистая комбинация «Бурана» привела к броску Егора Дугина в уже опустевший угол ворот – 1:0. На 32 минуте Артур Демидов увеличил преимущество «ураганных» - 2:0. Однако хоккеисты «Рубина» сумели отыграться еще до второго перерыва. На 35 и 39 минуте дубль оформил Никита Мокин – 2:2.

В третьем периоде на 45 минуте Дмитрий Соловьев оказался расторопнее всех на «пятачке» тюменцев – 3:2. На 52-й Максим Казаков реализовал большинство – 4:2. Тренерский штаб «Рубина» разменял вратаря на шестого полевого игрока. Но в результате гости получили шайбу в пустые ворота от Александра Шипилова – 5:2. Поскольку шла 57 минута, все стало ясно. Голов в этом матче больше не было.

«Буран» набрал 32 очка и занял 25-е, предпоследнее место в таблице ВХЛ по итогам регулярного первенства. Сезон у «ураганных» в целом получился провальным. Но за то, что хоккеисты не опустили руки, и из последних пяти игр выиграли четыре, они заслуживают уважения и благодарности.