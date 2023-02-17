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НовостиОбщество17 февраля 2023 17:04

В Воронеже распустили на карантин 158 классов в 60 школах

В них заболело больше 20% учеников
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже снова растет заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом говорят данные управления Роспотребнадора и выросшее число детских коллективов, отправленных на карантин.

Согласно данным мэрии из-за повышенное заболеваемости учебный процесс приостановили в 158 классах 60 городских школ. Напомним, по нормативам на карантин отправляют те коллективы. Где отсутствует 20% и более учеников.

Группы в детских садах города продолжают работать в обычном режиме.

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