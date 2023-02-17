Лишь 9 из 300 воронежских УК решили вопрос со сбором и вывозом опасных бытовых отходов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области сообщили, что на сегодня лишь 9 из 300 управляющих организаций региона выполнили требования нового федерального законодательства и заключили договоры на вывоз опасных отходов со специально оборудованных площадок. Еще 52 организации находятся в процессе оформления документов.

Напомним, в конце прошлого года правительство Воронежской области подписало соглашение о сотрудничестве с ФГУП «Федеральный экологический оператор». Теперь все УК обязаны заключить с ним договоры на вывоз токсичных отходов – ртутных ламп, батареек, аккумуляторов, собранных жильцами.

- В течение пары месяцев после заключения такого договора «ФЭО» определит оператора, который будет вывозить лампы и батарейки, собранные жильцами тех или иных домов, а организовать их безопасное накопление обязана управляющая организация, - добавили в департаменте.