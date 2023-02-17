Житель Воронежской области полгода проведет в колонии за пьяное вождение

Фото Станислава Шевченко
Фото: из архива «КП»
Суд Кантемировского района признал 40-летнего местного жителя виновным в повторном управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения.
В сентябре 2022 года мужчина, имеющий непогашенную судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль транспортного средства в нетрезвом виде. На ул. Свободы с. Новомарковка Кантемировского района его остановили полицейские.
Суд, согласившись с позицией районного прокурора, назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденного лишили права вождения автотранспорта на пять лет.
Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.