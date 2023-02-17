Житель Воронежской области полгода проведет в колонии за пьяное вождение

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Суд Кантемировского района признал 40-летнего местного жителя виновным в повторном управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре 2022 года мужчина, имеющий непогашенную судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль транспортного средства в нетрезвом виде. На ул. Свободы с. Новомарковка Кантемировского района его остановили полицейские.

Суд, согласившись с позицией районного прокурора, назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденного лишили права вождения автотранспорта на пять лет.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.