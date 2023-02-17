Воронежцев предупредили о поддельной молочной продукции

Фото Кораблева Дениса Фото: из архива «КП»

Воронежское управление Роспотребнадзора со ссылкой на данные своих коллег из Республики Татарстан сообщили о факте появления на рынке фальсифицированной молочной продукции производства ООО «ВкусноМол».

В ходе выездной проверки выяснилось, что по указанному на этикетке адресу (Республика Татарстан, Мамадышский район, Олуязовское с.п.) никакого производства нет. Следовательно, компания является «предприятием-призраком».

- В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной молочной продукции материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы, а также в министерства и ведомства республики для принятия соответствующих мер, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Специалисты ведомства не исключают вероятности появления поддельной молочки на воронежских прилавках. В случае их обнаружения, об этом необходимо сообщить в адрес Управление Роспотребнадзора по Воронежской области через обращение на сайте: https://www.36.rospotrebnadzor.ru, либо почтой по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а.