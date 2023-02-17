В Воронежской области сельчанин оставил с носом мошенников, пытавшихся отобрать у него 700 тысяч рублей

Мошенникам не удалось «развести» 57-летнего мужчину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

57-летний житель села Селявное Лискинского района едва не стал жертвой мошенников. Ему позвонили незнакомцы, представившиеся работниками правоохранительных органов. Они заявили, что вороватые банковские служащие получили его персональные данные и пытаются «повесить» на него кредит в 700 тысяч рублей. Чтобы сорвать им планы, якобы нужно оформить кредит самому.

Мужчина сперва поверил аферистам и отправился в банк. Однако там его тщательно расспросили и объяснили, что ему позвонили мошенники. Мужчина набрал номер полиции, там ему сказали то же самое, что и в банке. Мошенники, надеявшиеся получить 700 тысяч, остались ни с чем.

- В то же время другим аферистам 16 февраля их махинации удались. Всего за прошедшие сутки было 11 сообщений о противоправных действиях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием, и пять фактов хищений денег с банковских карт. Общий ущерб составил около четырех миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз напоминают, что очень часто мошенники убеждают оформить заявку на кредит для отмены предыдущей и далее действуют по двум сценариям: либо переводят деньги через личный кабинет, либо просят обналичить накопления и зачислить на указанные ими номера телефонов.

В случае звонков из банка лучше всего сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по бесплатному номеру, указанному на оборотной стороне пластиковой карты. Также надо иметь в виде, что полицейские никогда не привлекают посторонних для перевода каких-либо денег с целью поимки преступников и не используют их накопления для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Так вы значительно увеличиваете шансы на то, что аферистов поймают по «горячим следам».