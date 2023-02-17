Автор-исполнитель споет воронежцам свои композиции и хиты Визбора, Окуджавы и Высоцкого

18 февраля в библиотеке имени Никитина состоится творческий вечер «Давно уже не верю февралю». Это встреча с воронежским автором-исполнителем Константином Ефановым.

Константин Ефанов - сын художника Эдуарда Ефанова, создателя бюста конструктора-оружейника Сергея Мосина, установленного в центре Рамони, сам художник декоративно-прикладного искусства. Преподавал в изостудии при рамонском Доме пионеров, работал главным художником на фабрике художественной керамики.

Авторской песней Константин увлекся со школьных лет. И стал дипломантом фестиваля авторской песни «Рамонский родник» и дважды лауреатом фестиваля авторской песни «Парус Надежды».

В программе он исполнит композиции «Осенние цветы», «В луже уснул апрель», «Песенка лешего», «Обманула осень», «Черный локон», а также романсы «Не пробуждай воспоминаний», «Письмо матери» на стихи Есенина и песни Визбора, Окуджавы, Высоцкого, Дольского.

Творческий вечер пройдет в «Никитинке» (в корпусе на ул.Орджоникидзе, 36, фонотека третьего этажа) 18 февраля в 14.00, вход свободный, 12+