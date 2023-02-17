В прошлом году в Воронежской области благоустроили 55 общественных территорий и 67 дворов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В 2022 году по программе «Комфортная городская среда» в регионе благоустроили 55 общественных пространств и 67 дворов. На эти цели потратили почти 2 миллиарда рублей.

На благоустройство территорий также направляются средства от победы в конкурсе Минстроя. С 2018 года состоялось семь таких конкурсов. В них стали победителями 16 городов региона. Общая сумма привлеченных средств составила 1 миллиард 302 миллиона рублей.

- Мы являемся куратором участия городов в этом проекте, - сообщил руководитель департамента архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков. – Мы определяем территории, создаем проектные команды, вносим концепции участия в конкурсе, а потом доводим до реализации с коллегами из департамента ЖКХ.

Девять объектов по этой программе уже реализованы, еще семь находятся в работе.