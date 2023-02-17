В Воронежской области порция блинов на Масленицу за год подорожала на 12 процентов

Блины нынче недешевы... Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед масленичной неделей специалисты Воронежстата подсчитали стоимость блинов для семейного праздника. Как основу взяли классический рецепт: один литр молока, четыре куриных яйца, 400 граммов пшеничной муки, 60 гр. сахара, по 50 гр. сливочного и 50 миллилитров подсолнечного масла, три грамма соли. Из такого количества ингредиентов можно испечь примерно 30 блинов.

Оказалось, что цена этого набора продуктов за год выросла на 12,21 процента. Если в 2022-м он стоил 148,08 рублей, то в 2023-м – уже 166,17 «целковых». Цена сливочного масла выросла с 32,74 до 39,13 (на 19,51%), молока с 60,34 до 70,92) – на 17,53. Соль и вовсе подорожала на 32 процента. Но учитывая мизерное ее количество, увеличение с трех до четырех копеек существенно на общую цену не повлияло.

То же можно сказать о сахаре, цена которого поднялась с 3,22 до 3,48 рублей (на 7,85 процентов) и муке, подорожавшей с 15,95 до 17,12 р. (на 7,32%). А яйца, по версии статистиков, и вовсе подешевели с 29,69 до 29,15 рублей (на 1,82%). Впрочем, такое мизерное снижение цены на общую стоимость порции блинов тоже фактически не повлияло.