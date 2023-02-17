Воронежские инспекторы провели лесных 1000 рейдов с начала года

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С начала 2023 года государственные лесные инспекторы провели 1000 патрулирований лесной территории для выявления и предупреждения фактов самовольной рубки, а также контроля за соблюдением санитарных правил.

Маршруты протяженностью более 11 тысяч километров составляют с учетом наиболее «уязвимых» мест. Это хвойные насаждения, участки разработки лесосек и карьеров, и места отдыха граждан.

По словам руководителя КУ ВО «Лесная охрана» Дмитрия Колесникова, сейчас в штате учреждения работают 244 государственных лесных инспектора, на каждого из которых приходится по 2 тысячи гектаров патрулируемой территории.

В работе инспекторам помогают машины – 19 автомобилей «Нива», они позволяют сделать бригады более мобильными.