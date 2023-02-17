Мэр Воронежа Вадим Кстенин поздравил ветерана со 105-летием

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

17 февраля ветеран Великой Отечественной войны жительница Воронежа Антонина Гавриленко отмечает 105-летие. В этот день защитницу города чествовали родные и близкие. Поздравил Антонину Сергеевну со знаменательным событием и глава Воронежа Вадим Кстенин:

– Искренне рад поздравить Вас со 105-м днём рождения! Будучи юной и хрупкой девушкой, Вы мужественно сражались за родной город бок о бок с солдатами 183-го зенитно-пулеметного полка, воевали в пекле легендарной Сталинградской битвы, стали деятельным участником возрождения Воронежа.

Глава города особенно отметил жизнелюбие Антонины Сергеевны, которому почтенный возраст вовсе не помеха. В 24 года девушка добровольно была зачислена в 183-й Краснознаменный зенитно-артиллерийский полк 3-й дивизии ПВО. Он охранял от авиаударов мотостроительный, авиационный заводы и завод синтетического каучука им. С.М. Кирова.

Мэр поблагодарил ветерана за ее вклад в будущее нашего города и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и активного долголетия.