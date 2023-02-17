В Воронеже будут судить красноярца, убившего собутыльника из-за несовпадения телевзглядов

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 59-летнего красноярца, убившего собутыльника из-за телеэфира.

Инцидент произошел вечером 2 декабря 2022 года в столовой Эртиля. Компания выпивала. А потом двое мужчин повздорили из-за того, какой канал включить для совместного просмотра. Один взял нож и ударил им оппонента в грудь.

43-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате проникающего колото-резаного ранения груди.