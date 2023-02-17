Двое прохожих ночью избили палкой воронежца

Ночью напали на воронежца. 32-летний мужчина со своей гражданской супругой проходил по улице Новосибирской. Им на встречу попалась компания молодых людей. Двое встречных парней стали задирать воронежца, а потом и вовсе избили палкой. После чего похитили у него мобильный телефон и скрылись. Потерпевший оценил ущерб в 5 000 рублей.

Оперативники по записям с камер видеонаблюдения отследили нападавших и установили их личности. 18-летних жителей Лисок задержали. В отделе полиции парни признались, что приехали в Воронеж погулять. К встреченному мужчине внезапно испытали неприязнь, поэтому и избили его. А похищенный телефон сразу выбросили.

За разбой подозреваемым грозит до 10 лет заключения.