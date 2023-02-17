В ЗАГСах Воронежской области рассказали о графике работы на предстоящих праздниках

В пращздничные дни можно будет сыграть свадьбу только 25 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном управлении ЗАГС сообщили о графике работы на предстоящих праздниках. Выходными будут 23, 24, 26, 27 февраля, а также 8 марта. 22 февраля и 7 марта рабочий день сократят на час. 25 февраля – обычный рабочий день во всех отделах ЗАГС. С 28 февраля сотрудники отделов ЗАГС будут вести прием по обычному графику.

Несколько иным будет график в специализированном отделе ЗАГС по регистрации смерти (Воронеж, Ленинский проспект, 154). Там выходными будут 23, 24 и 26 февраля. 25 февраля – обычный рабочий день. А 27 февраля сотрудники отдела будут вести прием по привычному графику.