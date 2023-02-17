Команда воронежских силачей победила в первенстве России по гиревому спорту

Наши атлеты установили на первенстве России рекорд. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские силачи отлично выступили на первенстве России по гиревому спорту. Соревнования среди юношей и девушек в возрастных категориях 14-16 и 17-18 лет завершились в Томске.

- В эстафете - толчок по длинному циклу - среди юношей 14-16 лет с результатом 138 очков победила команда Воронежской области. В ее составе были Иван Филимонов (Бобровский район, тренер Николай Сорокин), Дмитрий Суровикин, Кирилл Жданов и Вадим Гениевский (Богучарский район, тренер Василий Кожушко). 138 подъемов – это новый рекорд России в эстафете в этом возрасте. Предыдущий рекорд - 130 - установили год назад в Казани, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

А в личном первенстве золото завоевал спортсмен из Бобровского района, Александр Сизёмин - воспитанник Николая Сорокина. Он победил 19 соперников, будучи самым младшим в своем весе в возрастной категории 14-16 летних. Александру 13,5 лет. Однако он был допущен к стартам в строгом соответствии с правилами, по которым спортсмену должно исполниться 14 лет на год проведения соревнований.