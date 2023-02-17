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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 9:26

В Воронеже "Лифан" врезался в "Ивеко" и маршрутку

Авария произошла на улице Мичурина
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В Воронеже сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса. Авария произошла 16 февраля на улице Мичурина около 13.40.

78-летний водитель «Лифана» врезался в «Ивеко», которым управлял 58-летний шофер. После чего «Лифан» по инерции столкнулся с маршрутным автобусом «Газель», следовавшим по маршруту №47, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, никто из водителей и пассажиров не пострадал.