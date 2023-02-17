Под Воронежем на железной дороге построят новый пешеходный переход

С открытием нового перехода железнодорожные пути в поселке Воля станут безопаснее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Планами по строительству двух пешеходных переходов через железнодорожные пути поделились в ЮВЖД. Один из них собираются открыть недалеко от Воронежа – на станции Тресвятская в поселке Воля Новоусманского района.

Новый переход оборудуют современной световой и звуковой сигнализацией, площадками для пешеходов, ограждением и предупреждающими знаками. На нем планируют постелить резинокордовое покрытие.

Еще один переход собираются построить в соседнем регионе – на станции Кочетовка в Мичуринском районе Тамбовской области.