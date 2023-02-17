Воронежцы чаще других россиян принимали участие в молодежном акселератореSberStudent

Всего в студенческом акселераторе SberStudent принимают участие 18 тысяч студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей из 600 вузов. Программа наиболее популярна у учащихся первого и второго курсов.

В школьном акселераторе SberZ участвуют 35 тысяч учеников из 6 тысяч школ, колледжей и техникумов. Средний возраст участников — 16 лет, самому младшему — 12 лет.

Всего в рамках двух акселераторов приступили к обучению 53 тысячи будущих предпринимателей. В этом году программы стали международными.В них участвуют школьники и студенты из Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и других стран.

Обучение в акселераторах продлится 8 месяцев. На первом этапе участники прослушают курс онлайн лекций по основам предпринимательства и созданию цифровых продуктов. Далее учащиеся смогут выбрать один из четырех отраслевых треков: искусственный интеллект, метавселенную,web3.0 или социальное направление (наука, медицина, образование, искусство). Треки включают специализированный курс по выбранной теме и консультации профильных экспертов.

На втором этапе участники объединятся в команды (в том числе международные)и разработают MVP (minimumviableproduct, минимально жизнеспособный продукт) собственных проектов под руководством менторов. Лучшие команды представят свои разработки на Демо-дне в Москве, где их оценят представители Сбера и других крупнейших корпораций, а также ректоры вузов и бизнес-ангелы.

Участники школьных команд-победителей из SberZ смогут поступить без экзаменов в лучшие вузы страны, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции. Студенческие команды из SberStudent получат гранты от MoscowSeedFund, а магистранты будут претендовать на грант Президента РФ.