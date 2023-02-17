В Воронежской области сгорел жилой дом, погиб мужчина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ночью 17 февраля в Острогожском районе сгорел жилой дом. Пожарных вызывали в село Гнилое.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1.28. Горел дом площадью 80 кв метров на ул. Тенистой. Пожар ликвидировали в 1.58 усилиями восьми огнеборцев на двух пожарных машинах. Сгорела веранда, кухня, комната, обрушились чердачные перекрытия и кровля, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1980 года рождения.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.