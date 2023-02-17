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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 7:14

В Воронеже две автоледи не поделили дорогу

Столкнулись "Тойота" и "Киа" на Донбасской
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, которое произошло 16 февраля в Воронеже.

По предварительным данным полиции, около 16.30 на улице Донбасской 20-летняя девушка на «Тойоте Камри», следовавшая со стороны Московского проспекта в направлении Пешестрелецкой, при развороте допустила столкновение с попутным автомобилем «Киа Рио», которым управляла 33-летняя автоледи.

В результате ДТП обе женщины-водители получили травмы и попали в больницу.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 122 ДТП, в них пострадали семь человек.