Воронежцы пожаловались на неработающие в автобусах терминалы

скриншот из соцсетей

Воронежцы пожаловались на неработающие терминалы в транспорте. Горожане заметили, что не функционируют валидаторы на задних площадках, установленные в маршрутках №21 и 52. Сообщения об этом появились в соцсетях.

- Пройти по пустому автобусу и оплатить проезд несложно. А вот когда в час пик протискиваешься в автобус и устраиваешь чудеса эквилибристики - достать деньги или банковскую карту, следить за тем, чтобы тебе ее вернули назад и засунуть обратно. Вот в такие моменты и нужны ваши валидаторы, - сетует очевидец.

В мэрии Воронежа отметили, что передали жалобу оператору валидаторов, чтобы устранили неполадки.