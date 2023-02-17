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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:46

Воронежцы пожаловались на неработающие в автобусах терминалы

Валидаторы, установленные на задних площадках, не функционируют на некоторых маршрутах
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Воронежцы пожаловались на неработающие терминалы в транспорте. Горожане заметили, что не функционируют валидаторы на задних площадках, установленные в маршрутках №21 и 52. Сообщения об этом появились в соцсетях.

- Пройти по пустому автобусу и оплатить проезд несложно. А вот когда в час пик протискиваешься в автобус и устраиваешь чудеса эквилибристики - достать деньги или банковскую карту, следить за тем, чтобы тебе ее вернули назад и засунуть обратно. Вот в такие моменты и нужны ваши валидаторы, - сетует очевидец.

В мэрии Воронежа отметили, что передали жалобу оператору валидаторов, чтобы устранили неполадки.