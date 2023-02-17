Воронежцы вспомнят золотые хиты советской эстрады

Алексей Тюхин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 февраля в Доме актера пройдет «Золотые хиты «По вечерам…». В программе прозвучат песни советских композиторов - Арно Бабаджаняна, Микаэла Таривердиева, Александра Зацепина, Муслима Магомаева и других признанных мастеров эстрады практически за весь XX век. Это будут стопроцентные хиты, которые звучат в кино, теле- и радиопередачах, спектаклях.

- В программу вошли и менее известные произведения мэтров - «В нашем городе дождь» Эдуарда Колмановского, «Нежданный час» Арно Бабаджаняна, «По вечерам» Микаэла Таривердиева. А также сочинения Вадима Козина, популярные в 20-30-х годах. В самом начале становления СССР эта музыка звучала везде, но сейчас ее уже подзабыли, - отметили организаторы.

В концерте «Золотые хиты «По вечерам…» примут участие Алексей Тюхин (вокал), Евгений Мингалев (контрабас), Альбина Плотникова (фортепиано), Олеся Васечко (саксофон), Евгений Мисников (ударные).

Начало в 18.00, 12+