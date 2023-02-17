Воронежцы подготовили участникам СВО подарки к 23 февраля

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Управа Ленинского района совместно с местными предпринимателями подготовила к 23 февраля подарки для воронежцев, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

- Уже в ближайшее время порядка 80 продуктовых наборов отправятся по назначению. Работу по поддержке наших ребят будем продолжать и дальше, - заявил глава Ленинского района Сергей Ситников.

Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества Воронежское региональное отделение общественной организации «Общероссийский народный фронт» проводит благотворительный марафон в поддержку участников СВО.

Все собранные в ходе марафона средства направят на закупку автомобилей повышенной проходимости, квадрокоптеров, антидроновых ружей, биноклей, тактических аптечек, инструментов, рюкзаков, утепленных сапог, печек, мобильных бань и другого.

Главным событием марафона станет прямой эфир, в котором примут участие волонтеры, блогеры, ветераны СВО, а также чиновники правительства.

Трансляция состоится 21 февраля с 11:00 до 15:00 в группах регионального отделения ОНФ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Желающие принять участие в благотворительном сборе могут воспользоваться QR-кодом.