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НовостиСпорт16 февраля 2023 17:15

17 февраля начнут продавать абонементы на матчи воронежского «Факела» во второй части сезона-2022/23

Речь идет о возможности посетить семь домашних игр
Алексей СЕРГУНИН
По абонементам болельщики смогут посетить игры против «Химок», «Сочи», ЦСКА, «Ахмата», «Оренбурга», «Пари НН» и «Крыльев Советов».

По абонементам болельщики смогут посетить игры против «Химок», «Сочи», ЦСКА, «Ахмата», «Оренбурга», «Пари НН» и «Крыльев Советов».

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Завтра, 17 февраля, в 11:00 стартует продажа абонементов на домашние матчи воронежского «Факела» во второй части сезона Премьер-лиги. Она будет вестись по 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «неугасаемых».

По абонементам болельщики смогут посетить семь игр – против «Химок», «Сочи», ЦСКА, «Ахмата», «Оренбурга», «Пари НН» и «Крыльев Советов».

Абонементы можно будет приобрести по ссылке.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 14 февраля «Факел» победил казахский «Кайсар» в засекреченном матче.