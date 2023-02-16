Гандбольный клуб «Воронеж» в четвертый раз переиграл белгородцев

18 и 19 февраля «Воронеж» дважды сыграет в Астрахани с местным «Динамо-СШОР». Начало первой игры в 12:00, второй – в 10:00. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В спортивном центре «Гран-При» состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между местным «Воронежем» и белгородским «Технологом-Спартак».

С первых минут хозяева завладели инициативой, и, казалось, им не составит особого труда добиться легкой победы. Тем не менее, без нервотрепки команда Алексея Доронкина не обошлась. Пропустив несколько необязательных мячей в концовке встречи, они едва не упустили победу. Итоговый счет - 35:34 в пользу одного из фаворитов турнира. Белгородцев же в этой кампании можно назвать самыми удобными соперниками ГК «Воронеж». В четырех матчах наши парни одержали четыре победы – в Белгороде 36:27 и 36:31,в Воронеже – 35:29 и 35:34.

В ТОП-5 результативных игроков воронежского клуба в повторной встрече со спартаковцами вошли – Евгений Грибков (десять очков), Никита Филев (шесть), Руфат Мухтаров, Никита Сибирев (по четыре) и Владислав Гуртовой (три).

После этой победы «Воронеж» с 27 очками занимает четвертое место. В тройку лидеров входят – московский «МССУОР № 2-Академия», волгоградский «Каустик» (по 29) и дубль «Чеховских медведей» (27). Правда, по потерянным очкам лидируют воронежцы. Они провели на две игры меньше, чем «медведи», на четыре – чем москвичи, на шесть – чем волгоградцы. Теперь 18 и 19 февраля «Воронеж» дважды сыграет в Астрахани с местным «Динамо-СШОР». Начало первой игры в 12:00, второй – в 10:00.