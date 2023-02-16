За оскорбление президента России воронежцу выписали штраф в 50 тысяч рублей

Каширский районный суд оштрафовал 46-летнего местного жителя за оскорбление президента РФ Владимира Путина в одной из социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Как установлено в судебном заседании, злоумышленник разместил на своей странице в VK статус, который «оскорбил человеческое достоинство президента РФ».

В судебном заседании мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся, обязался больше такого не совершать. Кроме того, он удалил со своей страницы оскорбительное высказывание. В итоге его оштрафовали на 50 тысяч рублей.