Воронежский концерн «Созвездие» перейдет под управление московской «Динамикой»

Воронежский концерн «Созвездие» будет управляться основанной в 2007-м году московской группой компаний «Динамика».

- У этого объединения накоплен огромный опыт в промышленном секторе и есть четкий контроль со стороны государства, - отметил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам главы региона, оптимизация эффективности предприятия придаст «Созвездию» новый импульс.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в октябре 2022 года «Созвездие» возглавил Сергей Вилков из Санкт-Петербурга. Предшественником Вилкова на этой руководящей должности был Михаил Артемов. Он рулил «Созвездием» с начала 2020 года.