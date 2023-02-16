За выращивание и распространение наркотиков воронежца осудили на 6,5 лет

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

33-летний житель Воронежа признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали злоумышленника в августе 2022 года при попытке сбыть партию наркотиков в особо крупном размере. После этого 3 августа в гаражном кооперативе на проспекте Патриотов в подвальном помещении стражи порядка обнаружили каннабис (марихуану) общим весом 3,8 килограмма. Кроме того, в гараже находились синтетические наркотические средства и психотропные вещества весом более четырех килограммов, в том числе амфетамин, метилэфедрол и метадон.

Позже выяснилось, что мужчина выращивал кусты наркосодержащего растения, а подвал оборудовал специальным освещением и вентиляцией для обеспечения комфортных условий для насаждений. По версии следствия, наркотики обвиняемый фасовал на небольшие порции, которые помещал в тайники. Сведения о месте нахождения «закладок» сообщал неустановленным лицам, создавшим интернет-магазин.

Завершалось расследование уголовного дела следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области. В ходе производства следственных действий обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.