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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 15:02

В Воронежской области из горевшего дома увезли в больницу мужчину

Он получил сильные ожоги
Юрий КОЗЛОВ
Пожар потушили через восемь минут после сообщения о нем.

Пожар потушили через восемь минут после сообщения о нем.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 16 февраля, около часа дня вспыхнул четырехквартирный жилой дом в селе Верхний Мамон на улице Прогресс.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 13.03. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 13.11. В доме 20х10м. пламя повредило стены и вещи на площади 1 квадратный метр, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В МЧС рассказали, что на пожаре пострадал 70-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами. Причину пожара на данный момент еще не выяснили.