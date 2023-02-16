В Воронежской области из горевшего дома увезли в больницу мужчину

Пожар потушили через восемь минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 16 февраля, около часа дня вспыхнул четырехквартирный жилой дом в селе Верхний Мамон на улице Прогресс.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 13.03. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 13.11. В доме 20х10м. пламя повредило стены и вещи на площади 1 квадратный метр, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В МЧС рассказали, что на пожаре пострадал 70-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами. Причину пожара на данный момент еще не выяснили.