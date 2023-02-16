В центре Воронежа водитель «Лады» врезался в дерево

«Лада» после аварии. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 16 февраля, около полудня у дома № 3 на улице Фридриха Энгельса случилась авария. Водитель «Лады-Гранты» по непонятным пока причинам не смог удержать машину на дороге и врезался в дерево. К счастью, мужчина, похоже, отделался легким испугом. Во всяком случае госпитализация ему не потребовалась. А вот капот машины, конечно, придется ремонтировать.

Напомним, 15 февраля около 9.50 в Лисках 60-летний житель райцентра, ехавший на «Опеле-Зафира», врезался в угол дома № 15 на улице Луначарского. Мужчину отвезли в больницу.