За умышленный поджог своего дома воронежский аферист может оказаться за решеткой

Незадачливому аферисту грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летний житель Воронежа обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, в крупном размере). Об этом информирует телеграм-канал региональной прокуратуры.

По версии следствия, в конце 2020 года мужчина приобрел в селе Рыкань Новоусманского района земельный участок. На нем он построил частный дом, используя низкокачественные материалы. Затем мошенник заключил договор добровольного страхования, предоставив подложные документы, согласно которым стоимость дома составила почти шесть миллионов рублей. Чтобы получить деньги, мужчина умышлено поджег строение, инсценировав наступление страхового случая. Страховая компания выявила обмен клиента, когда тот пытался получить якобы законную компенсацию.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд. Незадачливому аферисту грозит до шести лет лишения свободы.