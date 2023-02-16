Команда Воронежской области победила в первенстве ЦФО по тхэквондо

Нашим юным спортсменам не было равных на первенстве ЦФО по тхэквондо. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены заняли первое общекомандное место в первенстве Центрального Федерального округа среди юниоров и юниорок по тхэквондо ВТФ, проходившем в Туле. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Второе место заняли спортсмены из Белгородской области. Третьими стали юные тхэквондисты из Рязанской области.

Успех тем более значим, что эти соревнования среди бойцов 2006-2008 годов рождения были очень представительными. В них участвовали 239 спортсменов из Воронежской, Московской, Липецкой, Ивановской, Белгородской, Курской, Смоленской, Костромской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Калужской и Тульской областей.

Воронежскую область представляли 50 спортсменов из организаций: СШОР 33, СШОР 23 столицы Черноземья, Калачеевской и Бобровской ДЮСШ.

Чемпионами стали:

Илья Маринин в весовой категории 68 кг (тренер Оглы Р.А.);

Александр Лисицкий в весовой категории 51 кг (тренер Колмыков А.А.);

Дмитрий Воротников в весовой категории 45 кг (тренеры Бейлин М. А., Бейлин В. А., Кузнецов Р. В.).

Серебро завоевали:

Милана Куницкая в весовой категории 55 кг (тренер Быкова И.В.);

Потужная Екатерина в весовой категории 49 кг и Артур Алоян - 68 кг (тренеры Бейлин М. А., Бейлин В. А., Кузнецов Р. В.).

Бронзовыми призерами стали:

Елизавета Журилова в весовой категории +68 кг (тренер Быкова И.В.);

Анна Счастливцева в весовой категории +68 кг, Снежана Жегульская - 46 кг Матвей Добрынин - 55 кг, Артем Ребо - 78 кг (тренеры Бейлин М. А., Бейлин В. А., Кузнецов Р. В.);

Алина Чуприкова в весовой категории - 49 кг, Дарья Богданова - 68 кг (тренер Запорожец С.Н.).