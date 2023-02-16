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НовостиСпорт16 февраля 2023 14:10

Команда Воронежской области победила в первенстве ЦФО по тхэквондо

Наши спортсмены завоевали 13 медалей
Юрий КОЗЛОВ
Нашим юным спортсменам не было равных на первенстве ЦФО по тхэквондо.

Нашим юным спортсменам не было равных на первенстве ЦФО по тхэквондо.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены заняли первое общекомандное место в первенстве Центрального Федерального округа среди юниоров и юниорок по тхэквондо ВТФ, проходившем в Туле. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Второе место заняли спортсмены из Белгородской области. Третьими стали юные тхэквондисты из Рязанской области.

Успех тем более значим, что эти соревнования среди бойцов 2006-2008 годов рождения были очень представительными. В них участвовали 239 спортсменов из Воронежской, Московской, Липецкой, Ивановской, Белгородской, Курской, Смоленской, Костромской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Калужской и Тульской областей.

Воронежскую область представляли 50 спортсменов из организаций: СШОР 33, СШОР 23 столицы Черноземья, Калачеевской и Бобровской ДЮСШ.

Чемпионами стали:

Илья Маринин в весовой категории 68 кг (тренер Оглы Р.А.);

Александр Лисицкий в весовой категории 51 кг (тренер Колмыков А.А.);

Дмитрий Воротников в весовой категории 45 кг (тренеры Бейлин М. А., Бейлин В. А., Кузнецов Р. В.).

Серебро завоевали:

Милана Куницкая в весовой категории 55 кг (тренер Быкова И.В.);

Потужная Екатерина в весовой категории 49 кг и Артур Алоян - 68 кг (тренеры Бейлин М. А., Бейлин В. А., Кузнецов Р. В.).

Бронзовыми призерами стали:

Елизавета Журилова в весовой категории +68 кг (тренер Быкова И.В.);

Анна Счастливцева в весовой категории +68 кг, Снежана Жегульская - 46 кг Матвей Добрынин - 55 кг, Артем Ребо - 78 кг (тренеры Бейлин М. А., Бейлин В. А., Кузнецов Р. В.);

Алина Чуприкова в весовой категории - 49 кг, Дарья Богданова - 68 кг (тренер Запорожец С.Н.).